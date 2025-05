69. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Bazylei po ubiegłorocznym zwycięstwie Nemo z utworem "The Code". Półfinały wyznaczono na 13 maja i 15 maja, a wielki finał wystartuje w sobotni wieczór – 17 maja. W tegorocznej edycji weźmie udział 37 państw.

Największe emocje wzbudza występ Izraela, który mimo trwających działań wojennych w Strefie Gazy – nie został zdyskwalifikowany z konkursu . Pojawiły się głosy, że wpływ na to może mieć obecność izraelskiej firmy Moroccanoil wśród sponsorów Eurowizji.

Rok temu wywołało to ogromną burzę – występ Eden Golan w Malmö został zbojkotowany przez większość jurorów i część fanów Eurowizji, choć ostatecznie z utworem "Hurricane" (nawiązującym do ataku Hamasu z 7 października 2023 roku, choć nie wprost) zajęła wysokie, piąte miejsce.

Izrael wciąż na Eurowizji. Jego udział wzbudza kontrowersje

Tym razem reprezentantką kraju została 24-letnia uzdolniona artystka Yuval Raphael. Ma zaprezentować emocjonalną balladę pod tytułem "New day will rise", co znaczy "Wstanie nowy dzień". W tekście, napisanym po angielsku, francusku i hebrajsku, wykorzystano fragment biblijnej "Pieśni nad pieśniami".