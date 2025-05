Młodzi podczas wyborów jak Ferdek Kiepski. Nie ma w tym kraju kandydata dla ludzi z naszymi poglądami Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER/EastNews/YouTube

Bycie rocznikiem 1996 nie jest proste. Najpierw Ministerstwo Edukacji zrobiło z nas króliki doświadczalne dużą reformą edukacyjną. W międzyczasie dopadła nas różnica pokoleniowa. Jesteśmy rocznikiem "na styku". Niby Zetki, bo już z ciekawością świata i wychowani z dostępem do sieci. Ale wiele w nas jeszcze z Millenialsów, bo kultura zap… zapracowywania się jest w nas żywa.

I gdyby tych walczących w nas demonów było mało, życie utrudniają nam jeszcze politycy, którzy udają, że nas młodych nie ma. I tym sposobem dla nas nie ma też partii, czy kandydata w wyborach prezydenckich.

Jestem jak Ferdek Kiepski. Patrzę na polską scenę polityczną i mam dość

Cechą typową dla Zetek jest dostrzeganie szarości. Dla nas świat nie jest czarno-biały i nie dzieli się na klasyczną lewicę, prawicę i partie centrum. Ważna jest dla nas ekologia, stabilna praca, ale i polityka prorodzinna, bo wbrew pozorom wielu z nas chciałoby ją pewnego dnia założyć. Chcemy związków partnerskich i legalizacji aborcji, ale też powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej i zerwania z umowami śmieciowymi.

I tych wszystkich potrzeb polska scena polityczna nie jest w stanie w żaden sposób zabezpieczyć. Każda z partii spełnia część warunków, ale równocześnie nie przekonuje nas w 100 proc. Małe tego, wieloma propozycjami wprost nas od siebie odrzucają. Każda ma w swoim programie coś w rodzaju błędu kardynalnego znanego z matury.

Jednak nie to jest największym problemem. Najbardziej rozczarowujące są największe ugrupowania, bo niczego nie zmieniają. O legalizacji związków partnerskich słyszymy od lat, ale partia Tuska na razie niewiele w tym kierunku zrobiła. Fakt, mogą czekać na bardziej przychylnego prezydenta, ale co, jeśli to się nie uda?

PiS jasno sprzeciwia się związkom partnerskim i aborcji, ale w zamian przez 10 lat nie poprawili jakości naszego życia. Pracujemy na śmieciówkach, a o zakupie własnego mieszkania możemy co najwyżej pomarzyć. I tak w kółko, od kilkudziesięciu lat. Raz rządzą jedni, raz drudzy, a młodzi czekają na tych, którzy zauważą ich potrzeby, a nie tylko sypną kasą dla rodzin z dziećmi, czy seniorów.

Powiewem świeżości w tym wszystkim był Szymon Hołownia i Polska 2050. Nareszcie nowy głos, zapowiedź współpracy z ekspertami, nieco nowych twarzy na tak zwapniałej scenie politycznej. Było nawet show marszałka w Sejmie. I nagle skończyło się rumakowanie.

Po półtora roku, zamiast tymi 14-procentami głosów próbować unowocześniać i przekształcać polską scenę polityczną, wtopili się w tłum. Kłócą się we własnej koalicji, a my, młodzi, wracamy do punktu wyjścia. Czekamy na nową partię, która naprawdę będzie coś zmieniać, a nie tylko mówić o potrzebie zmian.

13 kandydatów i brak takiego, który pasowałby młodemu wyborcy

Przed nami rekordowe wybory prezydenckie. O fotel powalczy aż 13 kandydatów. Szkoda tylko, że w tym wyścigu wszyscy zapomnieli o najmłodszych wyborcach. Po wielu miesiącach trwającej kampanii nie mogę powiedzieć, że ktokolwiek z nich jest moim kandydatem.

Zacznijmy od tych największych. Rafał Trzaskowski – młody, ambitny, wykształcony. Tylko że z PO. Partii, która przejęła władze 1,5 roku temu i miała rozliczyć PiS. Jak im to idzie, wszyscy wiemy. Zapowiedzi reform też mieli wiele, a na razie wprowadzili bardzo niewiele z nich. I jeszcze jedna bolączka – nie potrafią w turystykę. Ministerstwo sportu i turystyki zajmuje się w zasadzie tylko tym pierwszym, w drugim błądzą niczym we mgle. Ale o tym wiem, bo na co dzień zajmuję się tą tematyką.

Karol Nawrocki w ostatnim czasie "zaorał" się sam. Afera mieszkaniowa przykryła nawet te nieliczne przebłyski w jego programie, jak np. dostęp do tanich mieszkań dla młodych, czy finansowania im kursów na prawo jazdy.

Problemem jest też jego prezencja. Widać, że w rolę polityka wciela się na siłę, a gdzieś pod garniturem i krawatem czai się prosty mięśniak z siłowni (i nie chcę tu obrazić nikogo z ćwiczących!). Bardzo nie lubię ludzi, którzy udają kogoś, kim nie są.

Na bohaterkę tej kampanii, zwłaszcza w oczach młodych wyborców wyrasta Joanna Senyszyn. Polityczka z potężnym doświadczeniem, która chyba uznała, że do stracenia nie ma już nic. Media społecznościowe obiegają kolejne memy z jej udziałem, ale nic nie przebije "zgaszenia" Janusza Korwin-Mikkego. Za tekst o tym, że nie chciałby go wieloryb, ode mnie ma ogromne serduszko.

Tylko że jej poparcie w sondażach jest niewielkie, więc i szanse na wygraną są marginalne. Dodatkowo fajnie się teraz pośmiać, ale na arenie międzynarodowej taka retoryka raczej nie przejdzie.

I oczywiście, wszystko to jest najpewniej przemyślaną strategią pani profesor. Z drugiej strony wybieranie kandydata, bo mnie rozbawił to słaba opcja. Choć patrząc w jej program wyborczy, można zauważyć tam wiele punktów zbieżnych z poglądami Zetek.

I podobnie jest z każdym innym kandydatem. Mają swoje zalety, ale i wad im nie brakuje. Mentzen jest świetnie znany z mediów społecznościowych, ale zbyt wiele razy był przyłapywany na mijaniu się z prawdą.

Do tego poglądy Konfederacji na temat kobiet i ich roli w społeczeństwie są z mojej perspektywy nie do zaakceptowania. Hołownia miał być czymś nowym, a jest tak samo bezbarwny, jak cała reszta sceny politycznej.

Jest też Lewica, która brzmi sensownie, ale nie do końca. Są w koalicji rządzącej, chcą diametralnych zmian w aborcji, związkach partnerskich i szkolnictwie. I tylko w tym wszystkim są jakoś mało przekonujący i nieskuteczni. Niby zjednoczeni, a jednak rozdzieleni, czym tylko się pogrążają.

I tak dochodzimy do meritum. Mimo szerokiego grona kandydatów, każdy z nich jest na tyle spolaryzowany, że nie odpowiada potrzebom młodego wyborcy. A nawet jeśli zaczyna go przekonywać, to patrząc na jego propozycje i retorykę, nagle okazuje się, że np. nie widzimy go w roli reprezentanta narodu. Nasi kandydaci są zbyt czarno-biali na szarą rzeczywistość polskich Zetek.

