Wyniki wyborów exit poll zostały podane tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Jest mało prawdopodobne, by doszło do przetasowania na dwóch pierwszych miejscach w wyścigu prezydenckim. To oznacza, że w II turze wyborów prezydenckich w 2025 roku zmierzą się zapewne Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki.