Frekwencja w wyborach prezydenckich. Jest lepiej, niż 5 lat temu

Znamy już wstępne wyniki wyborów prezydenckich. Po długiej kampanii Polacy ruszyli do urn, by wybrać swojego nowego przywódcę. Jak wskazują pierwsze dane typu exit poll z czynnego prawa wyborczego w niedzielę skorzystać postanowiło 66,8 proc. uprawnionych. To wynik, który bez wątpienia będzie przedmiotem wielu dyskusji i komentarzy w nadchodzących dniach.