Sławomir Mentzen podkreślił, że jego wynik to historyczny sukces. – Bardzo cieszę, że się widzimy. Nie ukrywajmy, dwie rzeczy są pewne. Pomimo tego że w II turze miałem największe szanse z Rafałem Trzaskowskim, to nie udało mi się do niej dojść. Druga pewna rzecz, że zająłem trzecie miejsce. To największy sukces w historii naszego środowiska – powiedział Kandydat Nowej Nadzei i Konfederacji.

Sławomir Mentzen komentuje wyniki wyborów prezydenckich 2025: Nie udało się

Jego słowa o "największych szansach" to nawiązanie do jednej z debat prezydenckich, w trakcie której Mentzen wielokrotnie kończył swoje wypowiedzi apelem do wyborców. Zachęcał do oddania na niego głosu, przekonując, że to właśnie on ma największe szanse na pokonanie kandydata KO w II turze.