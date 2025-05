Szymon Hołownia o płaceniu marzeniami za bycie w koalicji rządzące

– Zapłaciliśmy marzeniami za to, że jesteśmy w koalicji – powiedział Szymon Hołownia. Dalej podkreślił, że jego wynik w wyborach prezydenckich nie jest jeszcze ostateczny i że wierzy, że ostatecznie będzie on jednak wyższy. Podkreślił jednak, że "tych wyborów nie da się interpretować inaczej niż jako żółtą kartkę dla koalicji".

– Jeżeli kandydat nienawiści, agresji antysemityzmu zdobywa takie poparcie w naszym społeczeństwie, to samo to oznacza, że jesteśmy dzisiaj w bardzo trudnym punkcie jako naród – przyznał Szymon Hołownia.

"Będzie dobrze, ale jeszcze nie teraz". Hołownia komentuje wyniki wyborów i wspiera Trzaskowskiego

– Musimy dać w drugiej turze szansę Rafałowi Trzaskowskiemu – podkreślił Hołownia. – Jestem przekonany, że zobowiąże się on do tego, że poniesie za sobą te wartości, które my nieśliśmy w tej kampanii, że jasno i wyraźnie powie, że chce być prezydentem, który zburzy ten mur między Polkami i Polakami, a nie będzie go odbudowywał – dodał.