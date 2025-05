Kiedy debata prezydencka? W TVN24 pokłócił się o to Kraśko i Müller

W studiu TVN24 na pytanie o to, czy kandydaci wezmą udział w debacie prezydenckiej, odpowiedzieli Cezary Tomczyk z PO i Piotr Müller z PiS. Zwłaszcza Müller nie był skłonny do składania jasnych deklaracji.

– Nie znam jeszcze żadnych decyzji co do kwestii debat – poinformował były rzecznik rządu. – Zobaczymy, jakie będą warunki, jakie będą informacje na ten temat i wtedy będą podejmowane decyzje – kontynuował.

Zwłaszcza kwestia zasad wzbudziła wielkie emocje w studiu TVN24. Müller podkreślił, że zasady muszą być takie same dla obu kandydatów. Stwierdził przy tym, że jedno z takich wydarzeń organizowanych przez tę telewizję miało kontrowersyjne finansowanie.

Piotr Kraśko szybko usiłował zmienić temat, podkreślając, że to przecież Karol Nawrocki chciał rozmawiać z Rafałem Trzaskowskim, a teraz próbuje się z tego wycofać. Do tematu próbował odnieść się także Tomczyk, ale to Müller uciął całą dyskusję.