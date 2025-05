– Kandydaci rządowi mają ledwie 40 proc. Nawet jeżeli dodać do tego Adriana Zandberga, to i tak będzie wyraźna mniejszość. (...) Pan marszałek powiedział, że to żółta kartka dla koalicji. To jest czerwona kartka – powiedział mediom, w tym m.in. Polsatowi i Onetowi prezes PiS Jarosław Kaczyński.