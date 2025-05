O czym jest film "Lilo & Stitch"?

Pierwsze reakcje na aktorski remake "Lilo & Stitcha"

Za kamerą aktorskiego remake'u "Lilo & Stitcha" stanął twórca nominowanego do Oscara "Marcela Muszelki w różowych bucikach", Dean Fleischer Camp, a scenariusz do produkcji stworzyli Chris Kekaniokalani Bright ("Vaiana: Skarb oceanu") oraz Mike Van Waes ("Obserwowany"). Przy wersji live action głośnej animacji pracował również oryginalny reżyser, czyli Dean DeBlois ( "Jak wytresować smoka" ).

Wendy Lee Szany z kanału The Movie Couple w serwisie YouTube uważa, że "Lilo & Stitch" to najlepszy disneyowski remake, jaki dotąd powstał. "Podziwianie Stitcha w jego live-actionowej formie wywołuje ogromną falę nostalgii. Mnóstwo śmiechu i wzruszających momentów" – czytamy w jej wpisie na portalu X (dawnym Twitterze). Krytyczka podkreśliła, że do oryginalnej historii Dean Fleischer Camp dodaje coś nowego.

"To zdecydowanie jeden z najlepszych filmów Disneya! Od muzyki, hołdu dla hawajskiej kultury i fantastycznego gwiazdorskiego zwrotu akcji ze strony debiutującej Mai" – napisała Carla Renata z The Curvy Film Critic. "'Lilo & Stitch' to największa niespodzianka tego roku i zdecydowanie najlepszy remake. Dean Fleischer Camp tworzy radosną rodzinną przygodę, która oddaje chaos i urok oryginału. Jest również nie z tego świata" – skwitował Daniel Babtista z The Movie Podcast.