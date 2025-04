Fot. Album Online / East News; Disney / Associated Press / East News; kadr z filmu "Herkules"; Montaż: naTemat

W dobie prequeli, sequeli, remake'ów i rebootów wersje aktorskie kultowych bajek Disneya mają się dobrze. Na dużym ekranie widzieliśmy już "Piękną i bestię" z Emmą Watson (filmowa seria "Harry Potter") i "Małą syrenkę" z Halle Bailey ("Kolor purpury"), a niedawno publiczność mogła zobaczyć też prequel live-action "Króla lwa" i kolejne podejście do adaptacji słynnej baśni braci Grimm, która – jak można się było zresztą domyślić – nie zdołała przegonić popularnością liczącej prawie 88 lat animacji "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" .

Rachel Zegler ( "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży" ) w "Śnieżce" czaruje głosem, a Gal Gadot ("Wonder Woman") nadal udowadnia, że nie potrafi grać. Mieszane recenzje krytyków i tak samo mieszane oceny widowni pokazują, że Disney musi postarać się bardziej. Widzowie – biorąc pod uwagę, że wytwórnie przyzwyczaiły ich do wypuszczania "średniaków" – stali się wybredni i bardzo dobrze.

Kultowe bajki Disneya w wersji live-action. Oto wszystkie zapowiedziane adaptacje (LISTA)

Lilo & Stich

" Lilo & Stich" w reżyserii Chrisa Sandersa i Deana DeBloisa z 2002 roku skupia się na losach dwóch osieroconych sióstr z Hawajów. Starsza Nani próbuje za wszelką cenę znaleźć pracę, by móc w spokoju wychowywać młodszą Lilo, nie obawiając się wizyt pracowników opieki społecznej.

W filmie live-action o kosmicie i jego nowej ohanie – to znaczy "rodzinie" – Maia Kealoha gra kochaną Lilo Pelekai, a Sydney Elizebeth Agudong wciela się w jej 18-letnią siostrę Nani. W obsadzie znalazło się również miejsce dla Chrisa Sandersa, który po nakręceniu "Dzikiego robota" zajął się dubbingiem Sticha, Zacha Galifianakisa ("Kac Vegas"), Billy'ego Magnussena ("Franczyza"), Hannah Waddingham ( "Gra o tron" ) i Courtneya B. Vance'a ("Powrót Bena").

Dzwonnik z Notre Dame

Pracę nad wersją live-action "Dzwonnika z Notre Dame" ogłoszono w 2019 roku, co wyjątkowo ucieszyło miłośników prozy Victora Hugo. Taką informację przekazał wówczas portal branżowy Deadline. Krążące wtedy pogłoski głosiły, że scenariusz do remake'u ma napisać David Henry Hwang, laureat nagrody Tony za sztukę "M. Butterfly" na kanwie opery "Madame Butterfly", a o rolę Quasimodo i producenta ubiega się Josh Gad ("Piksele").

Aryskotraci

Fot. Disney / All Film Archive / Mary Evans / East News

W 1970 roku Walt Disney Productions wydał film animowany Wolfganga Reithermana ("Miecz w kamieniu") o paryskiej kotce wabiącej się Duchessa i jej trzech kociętach, które zostają porwane przez lokaja. Koty miały odziedziczyć całą fortunę swojej zmarłej opiekunki madame Adelajdy i dlatego padły ofiarą chciwego porywacza. W odnalezieniu drogi powrotnej do domu Duchessie pomaga przybłęda, Tomasz O'Malley, który powolutku – i z wzajemnością – się w niej zakochuje.

Dwa lata temu nieoficjalnie zapowiadano, że po "Śnieżce" wytwórnia Disneya ma zamiar zabrać się za aktorski remake "Aryskotratów", za którego kamerą ma stanąć Questlove (nagrodzone dwoma Oscarami "Co w duszy gra" ). Jak zauważył portal ScreenRant, dalsze wiadomości o nowej produkcji uciął strajk Amerykańskiej Gildii Scenarzystów .

Vaiana: Skarb oceanu

Prawie dekadę temu "Vaiana: Skarb oceanu" podbiła kina na całym świecie, zarabiając w kasach biletowych (i nie tylko) ponad miliard dolarów, a także zdobywając nominację do Oscara za najlepszy film animowany w 2016 roku. Protagonistką przygodówki Johna Muskera i Rona Clementsa została córka wodza z polinezyjskiej wyspy Motunui, którą czczony przez jej lud ocean wyznaczył do tego, by zwróciła bogini Te Fiti serce skradzione przez porywczego półboga Mauiego.