"Thunderbolts" – tak nazywa się drużyna antybohaterów, która zostaje zmuszona do wyruszenia na niebezpieczną misję. Jej szeregi zasilają m.in. Czerwony Strażnik (Alexei Shostakov), Duch (Ava Starr), Bucky Barnes, Agent U.S. (John Walker) i Yelena Belova (młodsza siostra Natashy Romanoff). Dyrektorka CIA Valentina Allegry de Fontaine wysyła ich prosto w paszczę lwa.

W Pana Fantastic wcieli się tam Pedro Pascal ("The Last of Us"). Niewidzialną Kobietę zagra zaś Vanessa Kirby, czyli Józefina z "Napoleona" Ridleya Scotta. Jako Ludzką Pochodnię obsadzono Josepha Quinna, czyli Eddiego Munsona z 4. sezonu "Stranger Things", a jako Stwora – Ebona Moss-Bachracha z "The Bear".