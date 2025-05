Jak pisaliśmy już w naTemat.pl, wynik I tury zmienił postrzeganie polskiej gospodarki na świecie. Tzw. zwiększona presja na złotego oznacza, że inwestorzy nie są pewni, w którą stronę potoczą się losy kraju. To wpływa na niepewności i nerwowe wybory. Kurs złotego może się więc silnie wahać.

Na razie, na początku dnia, złoty stracił na wartości w stosunku do euro i dolara. Ten pierwszy kurs jest bardziej miarodajny. Kurs dolara i tak zaczął się wahać w reakcji na obniżenie ratingu USA. W piątek agencja Moody's po raz pierwszy w historii odebrała Stanom Zjednoczonym najwyższą ocenę AAA i obniżyła ją do AA1. Ale to również zmniejszyło apetyt inwestorów na tzw. ryzykowne aktywa, w stronę których przechylił się polski złoty.