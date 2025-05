"Prezydent RP Andrzej Duda nadał za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej Złoty Krzyż Zasługi pośmiertnie Małgorzacie Dynak" – brzmi komunikat wydany przez Kancelarię Prezydenta. Pani Małgorzata to ofiara morderstwa, do jakiego doszło na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego 7 maja.

Portret zamordowanej jak "atrakcja turystyczna"

– Później ten człowiek ruszył na niego z siekierą. Nasz strażnik zareagował modelowo. Tak chwycił napastnika i go docisnął, że znacząco ograniczył mu możliwość ataku. Mimo to otrzymał przy tym ciosy. Drugi kolega, Darek, który do nich dobiegł, wytrącił sprawcy siekierę. Później go obalili – tłumaczą.