Streszczenie 6. odcinka drugiego sezonu "The Last of Us". Wrócił Pedro Pascal jako Joel Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

REKLAMA

Drugi sezon "The Last of Us" rozpoczął się z przytupem – dwa pierwsze odcinki zmiażdżyły widzów emocjonalnie. W jednym z nich Joel zginął z rąk Abby, która chciała w ten sposób pomścić swojego ojca. Do 5. odcinka fabuła nowej odsłony była niestety nierówna, a zmiany, jakie wprowadzono względem oryginalnej gry, nie spodobały się fanom. Dopiero 6. odcinek, którego premiera odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek, sprawił, że serial powrócił na właściwe tory.

W odcinku zatytułowanym "Cena" (oryg. "The Price") cofnęliśmy się do wydarzeń, które miały miejsce tuż po przybyciu Joela i Ellie do osady Jackson. W scenariuszu nie zabrakło znanych scen z gry "The Last of Us Part II", w tym m.in. wspinaczki na rzeźbę dinozaura oraz wizyty w muzeum historii i nauki.

REKLAMA

Co się stało z Eugenem w 6. odcinku "The Last of Us"? (STRESZCZENIE)

Joe Pantoliano jako Eugene w 2. sezonie serialu "The Last of Us". Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

Przedostatni odcinek 2. sezonu ponownie doprowadził widzów do łez. Wreszcie poznaliśmy historię męża psychoterapeutki Gail (w tej roli Catherine O'Hara), który podczas zwiadu został ugryziony przez nosiciela pasożytniczego grzyba. Eugene'a (Joe Pantoliano) przed przemianą znaleźli w lesie Ellie i Joel. Mężczyzna błagał ich, by pozwolili mu ostatni raz zobaczyć się z żoną.

Ellie poprosiła opiekuna, by doprowadził Eugene'a do bramy miasteczka. Joel zgodził się, po czym kazał dziewczynie przyprowadzić konie. Podczas jej nieobecności bohater zabrał staruszka na skarpę i go tam zabił. Wydarzenie to tylko przypieczętowało rosnącą w Ellie złość.

REKLAMA

6. odcinek drugiego sezonu "The Last of Us". Czy Joel powiedział Ellie prawdę o szczepionce?

Pedro Pasca jako Joel i Bella Ramsey jako Ellie w 2. sezonie serialu "The Last of Us". Fot. materiał prasowy / Warner Bros. Discovery

Po imprezie noworocznej, którą widzieliśmy w pierwszym odcinku drugiego rozdziału "The Last of Us", Ellie spotkała Joela na ganku i zapytała go wprost, co wydarzyło się w szpitalu w Salt Lake City. Postać grana przez Pedra Pascala ("Fantastyczna 4: Pierwsze kroki") poprzez kiwanie głową potwierdziła wszystkie podejrzenia, jakie miała w związku z nią jej przyszywana córka. Przypomnijmy, że Joel zabił wszystkie Świetliki, które chciały stworzyć szczepionkę, poświęcając odporną na Cordyceps Ellie.

REKLAMA

– Powinnam była umrzeć. To był móc cel. Moje życie miałoby sens, a ty mi go odebrałeś. Wszystkim go odebrałeś – powiedziała na ekranie zrozpaczona Bella Ramsey ("Catherine zwana Birdy"). – Gdybym mógł wrócić do tamtej chwili, zrobiłbym to wszystko jeszcze raz. Bo cię kocham miłością, której nie rozumiesz – odpowiedział jej Joel.