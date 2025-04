Najważniejsze rzeczy z pierwszego odcinka 2. sezonu "The Last of Us". Gra w nim matka "Kevina samego w domu" Fot. materiał prasowy / HBO

Akcja drugiego sezonu "The Last of Us" rozgrywa się 5 lat po ucieczce Joela i Ellie ze szpitala Salt Lake City. Obecnie oboje rezydują w osadzie Jackson, gdzie razem z Tommym i resztą mieszkańców patrolują okoliczne drogi, zabezpieczają mury przed zainfekowanymi oraz tworzą społeczność przypominająca komunę. Niestety przez ten czas relacja przyszywanego ojca i córki uległa pogorszeniu, a na horyzoncie czai się zagrożenie, które ma długi blond warkocz.

Pedro Pascal ("Gra o tron" i "Fantastyczna Czwórka") wraca jako surowy Joel Miller, a Bella Ramsey ("Catherine zwana Birdy") znów wciela się w zbuntowaną i nieokrzesaną Ellie. Showrunnerzy Craig Mazin i Neil Druckmann przygotowali dla widzów tylko siedem odcinków. Przyjrzyjmy się więc temu pierwszemu.

Co wydarzyło się w pierwszym odcinku 2. sezonu "The Last of Us"?

Kim jest Abby?

Na początku pierwszego odcinka widzimy grupkę przyjaciół stojących nad grobami. Przewodzi nimi Abby, córką chirurga Jerry'ego Andersona, który należał do Świetlików i chciał wykorzystać odporność Ellie, by stworzyć efektywną szczepionkę na grzyba z rodzaju Cordyceps. Lekarz został zabity przez Joela, który doprowadził do rzezi w szpitalu w Salt Lake City, by ratować swoją przyszywaną córkę.

Kaitlyn Dever jako Abby w 2. sezonie "The Last of Us". Fot. materiał prasowy / HBO

W Abby wciela się Kaitlyn Dever, która wystąpiła m.in. w serialu o kryzysie opioidowym w USA pod tytułem "Lekomania" i komedii młodzieżowej "Szkoła melanżu" w reżyserii Olivii Wilde. Antagonistka razem ze swoimi kompanami – Owenem, Mel, Mannym i Norą – wyruszy w kierunku osady Jackson, by wytropić i zabić Joela. Widzowie, którzy nie grali w "The Last of Us Part II", nie powinni jej lekceważyć.

Kim jest Dina?

Dina jest najlepszą przyjaciółką Ellie, ale też obiektem jej westchnień. Przeprowadziła się do osady Jackson w podobnym czasie co protagonistka serialu. W bardzo młodym wieku straciła rodziców, więc opiekę nad nią przejęła jej starsza siostra, Talia, która jest oddaną wyznawczynią judaizmu.

Isabela Merced jako Dina w 2. sezonie "The Last of Us". Fot. materiał prasowy / HBO

O sympatii Ellie można śmiało powiedzieć, że jest ekstrawertyczką, lubi flirtować, zna się na walce z zainfekowanymi i ma dobrą orientację w terenie, co czyni z niej świetną –aczkolwiek kwestionującą autorytety – kompankę podczas patroli.

Dina raz umawia się, raz zrywa z Jessiem, członkiem patrolu granicznego Jackson i przyjacielem Ellie. Dziewczyna ma też dobry kontakt z Joelem. W jej roli Craig Mazin i Neil Druckmann obsadzili Isabelę Merced ("Obcy: Romulus").

Czyhacze, czyli nowi zarażeni

Pod koniec odcinka zatytułowanego "Future Days" Ellie i jej przyjaciółka Dina oczyszczają magazyn z zarażonych. W pewnym momencie pod dziewczynami załamuje się podłoga i główna bohaterka spada kilka metrów w dół do piwnicy, gdzie czai się na nią kolejny zainfekowany. Tym razem nie jest to bezmyślny klikacz, a zupełnie nowa forma "zombie", którą bardzo dobrze znają gracze "The Last of Us".

W drugim sezonie hitu HBO pojawił się pierwszy czyhacz reprezentujący drugie stadium zarażenia. Ten osobnik jest tak szybki jak biegacz i tak dziki jak klikacz. Charakteryzuje się niezwykłą inteligencją – potrafi organizować zasadzkę, skradać się i myśleć taktycznie. Staje się agresywny, gdy ktoś się do niego zbliży lub go sprowokuje. W przeciwieństwie do zarażonych wyższego stopnia jego wzrok nie jest w pełni przysłonięty grzybami.

W grze czyhaczy można znaleźć przede wszystkich w ciemnych piwnicach, kanalizacji, a także w lesie.

Kogo Catherine O'Hara gra w 2. sezonie "The Last of Us"?

W drugim sezonie "The Last of Us" wprowadzono zupełnie nową postać – psycholożkę Gail Linden, która prowadzi terapię Joela i próbuje wyciągnąć od niego informacje na temat tego, co zaszło w szpitalu w Salt Lake City i czemu Ellie jest z nim skłócona. W tej roli obsadzono odtwórczynię Kate McCallister w świątecznym hicie "Kevin sam w domu" i gwiazdę "Soku z żuka", rewelacyjną Catherine O'Harę.

Gail jest żoną Eugene'a Lindena, który był wspominany w grze "The Last of Us II". Mężczyzna należał do Świetlików w tym samym czasie co Tommy, brat Joela.