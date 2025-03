Bella Ramsey z "The Last of Us" opowiedziała o swojej diagnozie autyzmu Fot. Rex Features / East News

Bella Ramsey już jako dziecko wprawiała widzów w osłupienie. Widzowie poznali ją dzięki rolom Mildred Hubble w serialu dla dzieci "Fatalna czarownica" i Lyanny Mormont w telewizyjnej adaptacji "Gry o tron" George'a R.R. Martina. Szczyt swoich możliwości niebinarna aktorka (jej preferowane zaimki to ona / oni) osiągnęła dopiero po tym, jak została obsadzona w roli Ellie w "The Last of Us" na podstawie świetnej gry Naughty Dog.

Występ u boku Pedra Pascala w postapokaliptycznym hicie Max pomógł Ramsey w uzyskaniu diagnozy autyzmu. 21-letnia gwiazda opowiedziała o tym, jak się z nią czuje.

Bella Ramsey o diagnozie autyzmu. Pomogło jej "The Last of Us"

Niedawno nominowana do nagrody Emmy (telewizyjnego Oscara) Ramsey udzieliła wywiadu brytyjskiemu wydaniu magazynu "Vogue", w którym ujawniła, że jeden z członków ekipy "The Last of Us" zasugerował jej, że wykazuje ona zachowania typowe dla osób w spektrum autyzmu.

– Już wcześniej mówiłam trochę o neuroróżnorodności, ale zawsze z jakiegoś powodu nie chciałam nazywać tego po imieniu. Zdiagnozowano u mnie autyzm podczas kręcenia pierwszego sezonu 'The Last of Us" – przyznała, podkreślając, że zawsze podejrzewała u siebie autyzm. Czuła się jak "dziwak" i "samotnik". Ponadto miała również problemy sensoryczne.

Diagnoza była dla Ramsey wyzwalająca. – Pozwala mi chodzić po tym świecie z większą życzliwością wobec siebie, mimo że nie jestem w stanie wykonywać prostych zadań, z którymi inni nie mają większego problemu – dodała niebinarna nadzieja Hollywood.

Kiedy premiera 2. sezonu "The Last of Us"?

Ostatnio światło dzienne ujrzał zwiastun drugiego sezonu "The Last of Us", który pobił rekord oglądalności dla HBO i Max. Bella Ramsey powróci w roli zbuntowanej Ellie już 13 kwietnia bieżącego roku.

Na ekranie oprócz aktorki i jej ekranowego partnera, czyli Pascala, zobaczymy także Isabelę Merced ("Obcy: Romulus"), Kaitlyn Dever ("Lekomania"), Young Mazino ("Awantura"), Catherine O'Harę ("Beetlejuice Beetlejuice"), Tati Gabrielle ("The Chilling Adventures of Sabrina") i Jeffreya Wrighta ("Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia").