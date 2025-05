Wakacje w Hiszpanii bez ok. 65 tys. mieszkań na wynajem

Airbnb za nic ma sobie miejscowe prawo. Mimo tego wakacje w Hiszpanii mogą być o wiele droższe

Do poniedziałkowego wezwania do usunięcia ofert Airbnb jeszcze się nie odniosło. Jednak zimą firma twierdziła, że hiszpański rząd nie ma prawa zmuszać ich do usuwania ofert. To stawia najnowszy nakaz w trudnej sytuacji, mimo iż jest on popierany przez Sąd Najwyższy w Madrycie.