Wyspy Kanaryjskie to jeden z europejskich rajów wakacyjnych. Piękne piaszczyste plaże, krystalicznie czysta woda w oceanach, ale i górzyste krajobrazy, sprawiają, że turyści przyjeżdżają tam bardzo chętnie. Jednak w ostatnich miesiącach zamiast idealnego urlopu byli świadkami protestów, przeciw nadmiernej turystyce. Lokalsi podróżnych wyganiali do domu i wypisywali pod ich adresem niemiłe hasła. To przyniosło efekt.