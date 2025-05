All inclusive inne niż wszystkie. Sprawdziłam, jak wygląda podróżowanie statkiem wycieczkowym Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

REKLAMA

Na wakacje all inclusive latam od kilku lat i się tego nie wstydzę. Dla mnie to idealne połączenie wypoczynku, wakacji bez zmartwień, ale i okazji do zwiedzania, poznawania lokalnych kultur i zwyczajów. Na łamach naTemat nie raz dzieliłam się już wspomnieniami z takich urlopów.

Jednak po kwietniowej przygodzie na pokładzie Costa Smeralda chyba nie będę umiała już cieszyć się tak samo "klasycznym all inclusive" z biurem podróży. Wycieczka ogromnym statkiem to zupełnie inny wymiar podróży. Doświadczenie, którego nie da nawet najlepszy pięciogwiazdkowy obiekt. A wszystko jest jak najbardziej w zasięgu finansowym każdego przedstawiciela klasy średniej. Ceny takiego wyjazdu zostawiłam na końcu materiału.

REKLAMA

All inclusive na statku wycieczkowym tylko dla emerytów i bogaczy? To było pierwsze duże zaskoczenie

Podróże statkami wycieczkowymi nigdy nie znajdowały się w sferze moich zainteresowań. Kojarzyły mi się wyłącznie z niemieckimi emerytami i przebąkiwaniami moich rodziców, którzy co jakiś czas wspominali "jak już przejdziemy na emeryturę, to za odprawę z pracy popłyniemy takim statkiem". Po tych słowach oczywiście dodawali, że będę musiała płynąć z nimi w roli tłumacza.

Ponieważ do ich emerytury jest jeszcze daleko, to niespecjalnie interesowałam się tym segmentem. Wszystko zmieniło się w momencie, kiedy otrzymałam zaproszenie od Costa Cruises i mogłam na własne oczy sprawdzić, jak wygląda taki wyjazd.

REKLAMA

Pierwsza myśl po wejściu na pokład? "Wiem, że nic nie wiem". Costa Smeralda to blisko 340-metrowy olbrzym z 15 pokładami pasażerskimi. Choć w teorii poznałam go po 2-3 dniach, to w praktyce nawet ostatniego dnia wycieczki skręciłam w złą stronę i wylądowałam na początku, zamiast na końcu statku. A wystarczyło lepiej korzystać z rejsowej apki w telefonie.

Costa Smeralda to prawdziwy hotel na wodzie napędzany dzięki LNG Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Niemieccy emeryci? Jasne, pojawiali się. Byli też tacy z Włoch, czy Francji. Ale oprócz tego na statku było wiele młodych osób w wieku ok. 30-40 lat. Nie brakowało też rodzin z kilkuletnimi dziećmi, ale i z nastolatkami. I uwierzcie mi, każdego kolejnego dnia przekonywałam się, że to wyjazd idealny dla osób starszych, z ograniczeniami w poruszaniu się, ale i żądnych przygód młodych turystów, takich jak ja.

REKLAMA

All inclusive na innym poziomie. Jedzenie na statku to włoska bajka

Podróż statkiem wycieczkowym będę porównywała do pobytu w hotelu z all inclusive, bo w wielu kwestiach są one bardzo porównywalne. Główna różnica jest taka, że w przypadku statku hotel się porusza i oferuje znacznie więcej rozrywek, ale i do tego dojdziemy.

Zacznijmy od tego, co podczas all inclusive bywa kluczowe, czyli jedzenia. Na statku wszyscy nie tłoczą się w jednym miejscu. Najpopularniejszą opcją jest bufet, który najbardziej przypomina opcję znaną z all inclusive w Turcji, czy Egipcie. Znajdziecie tam wiele różnych rodzajów jedzenia, a znaczna część jest przygotowywana na waszych oczach.

Podstawową różnicą jest jednak to, że na Costa Smeralda, zamiast nakładać sobie na talerz kopiec kreta, podchodzicie do obsługi, która wydaje wam porcje. Oczywiście możecie poprosić o większą lub mniejszą. Ostatecznie jednak ludzie biorą tyle jedzenia, ile są w stanie zjeść, dzięki czemu marnuje się go o wiele mniej. Na statku możecie też pójść w cenie wyjazdu do wybranej restauracji à la carte, gdzie zamówicie coś z karty, a dania podadzą wam kelnerzy.

Takiego jedzenia jak na Costa Smeraldzie nie znajdziecie na zwykłym all inclusive. O jakość posiłków dbają wyróżniani szefowie kuchni Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Co najważniejsze, nieważne na którą opcję się zdecydujecie, jedzenie będzie wyśmienite. Dania przygotowywane są z wysokiej jakości produktów, a także dobrze doprawione. Na AI w hotelu bywa z tym różnie… Dodatkowym plusem są dania tematyczne, związane z miejscem, do którego dopływacie. I tak na moim talerzu wylądowała m.in. paella, a w zasadzie mocno przerobiona jej wersja.

REKLAMA

Gdyby tego było wam mało, za dodatkową opłatą możecie odwiedzić luksusową restaurację, albo wpaść na pizzę czy burgera. Świetną opcją jest także pokaz live cooking, podczas którego zobaczycie istny popis kucharzy, pośmiejecie się, pośpiewacie, a na koniec niemalże wyturlacie do kajuty z powodu przejedzenia. Jednak każdy kęs takiej kolacji będzie tego wart.

Rozrywka na pokładzie Costa Smeralda lepsza od wszystkich animacji

Wiele osób hotel na wakacje wybiera, biorąc pod uwagę animacje i rozrywki. Te ma także Costa Smeralda. Basen dla dzieci na zewnątrz, zjeżdżalnie, strefa z basenem i jacuzzi tylko dla dorosłych, sky walk, ale i basen kryty. Fakt, było tam tłoczno, co mnie irytowało, ale zawsze mogłam pójść gdzie indziej. Na miejscu było też kino zewnętrzne, teatr i koloseum. To w tym ostatnim można było posłuchać zmagań w ramach The Voice of Sea, zobaczyć niesamowity pokaz akrobatów, a na koniec zagrać w bingo. Ja polubiłam zwłaszcza pokazy akrobatów.

REKLAMA

Pokazy akrobatów były świetną rozrywką na bardzo wysokim poziomie. A po długim zwiedzaniu można było odpocząć w basenie lub jacuzzi Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Do tego SPA, salon gier, sala zabaw, piłkarzyki, boiska i bary tematyczne. Wszystkiego jest tak dużo, że pasażerowie każdego dnia dostawali rozpiskę z listą zajęć na dany dzień, ich godzinami i lokalizacjami, w których będą się odbywać.

A do tego dochodzi jeszcze przecież możliwość zwiedzania. Ja podczas mojego 5-dniowego rejsu odwiedziłam Marsylię, Barcelonę, Cagliari i Neapol. W każdym z tych miejsc zrobiłam ok. 20 tys. kroków, odwiedzając najważniejsze atrakcje. Fakt, zwiedzanie ich było jak oglądanie zwiastuna filmu. Dostawałam uroczą zapowiedź, która zachęciła mnie do powrotu, żeby móc w pełni doświadczyć tych miejsc. Tak było także podczas mojej ubiegłorocznej 24-godzinnej wyprawy do Rzymu.

REKLAMA

Zwiedzanie podczas rejsu to opcja idealna dla aktywnych. A jeżeli nie chcecie zwiedzać sami, zawsze możecie wykupić sobie wycieczkę z przewodnikiem. Wtedy odwiedzicie wszystkie najważniejsze miejsca Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Tylko kosztuje all inclusive na statku wycieczkowym. Polacy o tym nie wiedzą

Ja z pokładu po kilkudniowym rejsie zeszłam zachwycona. Zmęczona, bo z powodu zwiedzania i pracy zdalnej podróż była bardzo intensywna. Jednak jestem pewna, że ją powtórzę. Zwłaszcza że cena rejsu wcale nie jest przerażająca.

8-dniowy rejs po Morzu Śródziemnym w ofercie last minute można zarezerwować już za mniej niż 2,5 tys. zł. Tyle kosztuje wersja z noclegiem w kajucie bez okna. Za nieco ponad 2,7 tys. zł możecie mieć już nocleg w kajucie z oknem, a za wersję z balkonem zapłacicie ok. 3 tys. zł. Są to ceny od osoby.

REKLAMA

Na Costa Smeraldzie dostępnych jest kilka rodzajów kajut. Większość ma identyczne łazienki, a największa różnica polega na tym, czy macie dostęp do okna, balkonu, a może śpicie w kajucie wewnętrznej bez naturalnego światła Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Tylko jedna uwaga, w tych cenach nie macie pakietu My Drinks, w ramach którego macie nielimitowane napoje i alkohole. W podstawowej cenie do śniadania można było napić się soku, herbaty, kawy lub wody. Do kolejnych posiłków dostępna była wyłącznie woda. Jeżeli będziecie chcieli przez cały wyjazd cieszyć się z nielimitowanych napoi, wówczas ceny w ofercie last minute wzrastają kolejno do ok. 4,5, 5,3 i 5,6 tys. zł.

Rejs statkiem wycieczkowym ma kilka minusów. Jednym z nich jest pogoda

Minusem takiej podróży jest ryzyko pojawienia się większych fal. Podczas mojego rejsu pogoda była dobra i tylko kilka razy nieco mocniej bujało statkiem. Jest to bardzo nietypowe uczucie, z którym nie każdy dobrze sobie poradzi. Osoby mające problemy z błędnikiem i chorobą morską powinny unikać kajut bez okien, bo to potęguje dyskomfort.

REKLAMA

Wątpliwości wielu osób może budzić także ekologia. Statki wycieczkowe nie od dziś są znane jako najmniej ekologiczne środki transportu. Tylko że to też się zmienia. Silniki Costa Smeralda napędzane są przez LNG. Na pokładzie jest też oczyszczalnia wody. Tę oczyszczoną wykorzystuje się m.in. do spłukiwania toalet. Część jedzenia oddawana jest organizacjom wspierającym potrzebujących, a resztki ze stołów są segregowane, dzięki czemu część z nich (ta bezpieczna), jest mielona na "pulpę" i zrzucana do morza. Staje się wtedy karmą dla ryb. Ostatecznie postęp technologiczny i ekologiczny dociera już na statki.

REKLAMA