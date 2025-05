Najazd Rosjan na Egipt. Podczas all inclusive raczej ich nie ominiemy Fot. Mateusz Kotowicz/REPORTER/East News

Zainteresowanie wyjazdami na letnie all inclusive jest bardzo duże. W polskich biurach podróży króluje Turcja, ale bardzo chętnie będziemy wyjeżdżać także na Wyspy Kanaryjskie, czy do Egiptu. I to właśnie w ostatnim z tych krajów powinniśmy spodziewać się ogromnego wzrostu liczby turystów z Rosji.

Rosjanie ruszają na all inclusive w Egipcie. Wzrost zainteresowania o 300 proc.

Rosjanie w kwestii wakacji nie mają łatwo. Z powodu zamknięcia dla nich Europy, nie mogą wyjeżdżać m.in. do Hiszpanii, którą upodobali sobie wiele lat temu. W związku z tym od dawna tłumnie odwiedzają Turcję, która nie zamknęła dla nich swojej przestrzeni powietrznej. Okazuje się jednak, że ten kraj nieco im się znudził i szukają nowej opcji na tegoroczne wakacje.

Jak informuje "Egypt Independent", w tym roku w rosyjskim biurze podróży FUN&SUN hitem sprzedaży jest Egipt. Zainteresowanie tym kierunkiem miało tam wzrosnąć aż o 300 proc., dzięki czemu operator otworzył nowe połączenia z krajem faraonów.

W sumie lotami czarterowymi do Egiptu Rosjanie będą latać bezpośrednio aż z 12 swoich miast. Przed rokiem było ich dziewięć. Jest to kolejny dowód na to, jak dynamiczny jest wzrost zainteresowania.

Rosjanie chcą na all inclusive do Egiptu, bo jest tanio i luksusowo

Dziennikarze, próbując wytłumaczyć tak nagły skok w kwestii zainteresowania podróżami Rosjan do Egiptu, zwrócili uwagę na dwa czynniki. Po pierwsze w kraju faraonów nie brakuje bardzo wysokiej jakości hoteli z licznymi udogodnieniami dla gości, które są dostępne w bardzo dobrych cenach. Dzięki temu nikomu nie przeszkadzają nawet tamtejsze rekiny.

