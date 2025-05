Tom Cruise nie zamierza kończyć kariery Fot. Stephen Lovekin/Shutterstock

REKLAMA

Podczas nowojorskiej premiery filmu "Mission: Impossible – The Final Reckoning", aktora zapytano o wcześniejszą wypowiedź sprzed dwóch lat, w której mówił, że chce kontynuować karierę filmową do wieku 82-letniego Harrisona Forda. Teraz Tom Cruise poszedł o krok dalej.

– Powiedziałem, że będę kręcił filmy do osiemdziesiątki, ale tak naprawdę… będę je robił aż do setki – powiedział w rozmowie z "Hollywood Reporter". – Nigdy nie przestanę. Nigdy nie przestanę robić kina akcji, dramatów, komedii. Jestem podekscytowany – podkreślił.

Jak podkreśla "New York Post", choć aktorzy w wieku 100 lat to wciąż rzadkość w Hollywood, coraz więcej gwiazd pozostaje aktywnych zawodowo nawet w dziewiątej dekadzie życia. W ubiegłym roku 94-letnia June Squibb zagrała główną rolę w komedii akcji "Thelma", Rita Moreno pojawiła się w filmie drogi "Osiemdziesiątki dla Brady’ego" jako 91-latka, a legendarny Clint Eastwood miał 90 lat, gdy do kin trafił jego film "Cry Macho" w 2021 roku.

REKLAMA

Tom Cruise daje kaskaderskie popisy w "Mission: Impossible – The Final Reckoning". To ostatnia część serii

Cruise z pewnością nie zwalnia tempa w najnowszej, już ósmej odsłonie "Mission: Impossible". 62-letni aktor, który od lat sam wykonuje większość swoich scen kaskaderskich, w "The Final Reckoning" trzyma się w powietrzu starego dwupłatowca, bierze udział w brutalnych scenach walki oraz mrożącej krew w żyłach sekwencji pod wodą.

Podczas premiery Cruise zaznaczył jednak, że to definitywny koniec kultowej serii. – To finał! Nie nazwalibyśmy go "finałem" bez powodu – mówił o "Mission: Impossible – The Final Reckoning", który miał ostatnio premierę na Festiwalu w Cannes.

REKLAMA

W niedawnej rozmowie z australijskim "Today Show" Cruise zdradził jednak, że rozważa kontynuacje niektórych ze swoich najbardziej kultowych filmów.