To jedna najbardziej wyczekiwanych premier w tym roku. Już 23 maja w kinach ma się pojawić film " Mission: Impossible – The Final Reckoning ", więc finałowa misja Ethana Hunta zbliża się wielkimi krokami. Na youtubowym kanale Paramount Pictures pojawił się zwiastun produkcji. W niecałe 24 godziny obejrzano go ponad 7 mln razy.

"Mission: Impossible – The Final Reckoning" najdroższym filmem serii

– Ludzie pytają: "Czy on jest szalony?". Ale nie. Jest niewiarygodnie skupiony i niesamowicie ostrożny, jeśli chodzi o te wyczyny kaskaderskie. Przeprowadza próby i trenuje, ale robi to, ponieważ tak bardzo zależy mu na kinowym doświadczeniu widzów, że dosłownie zaryzykuje życie. Co wciąż robi i oglądanie tego było o wiele bardziej inspirujące – powiedział aktor i dodał na koniec, że żegnał się Cruise'em już kilka razy, nie wiedząc, czy po kolejnym wyczynie jeszcze go zobaczy.