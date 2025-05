Po ciepło przyjętym "Mission: Impossible – Dead Reckoning" przyszła pora na "Mission: Impossible – The Final Reckoning". Za kamerą nowego filmu znów stanął Christopher McQuarrie, który łącznie nakręcił cztery odsłony popularnej franczyzy, a produkcją ponownie zajął się Tom Cruise ( "Top Gun: Maverick" ). Choć tytuł nadchodzącej części zapowiada pewien koniec, raczej nie żegnamy się na dobre z Ethanem Huntem.

Oficjalna premiera "The Final Reckoning" odbędzie się już 23 maja bieżącego roku. Ósma odsłona cieszy się sporym zainteresowaniem – pierwszy zwiastun w niecałą dobę po ukazaniu się zebrał ponad 7 mln wyświetleń.

Pierwsze reakcje na "Mission: Impossible – Dead Reckoning". O czym opowie nowy film z Tomem Cruisem?

Fabuła "Mission: Impossible – The Final Reckoning" rozgrywa się dwa miesiące po wydarzeniach z siódmej części. Agent MFW Ethan Hunt robi wszystko, co w jego mocy, bo wreszcie powstrzymać tajemniczego terrorystę o imieniu Gabriel, który zamierza wykorzystać do niecnych celów przepotężną sztuczną inteligencję zwaną Entity.