Czy Tom Cruise jest dobrym aktorem? Fot. Kadr z "Top Gun: Maverick"

W rozmowie z "The Times" Kenneth Branagh, który wystąpił z Tomem Cruise'em w filmie "Walkiria" z 2008 roku, podkreślił: "Jeśli kiedyś znudzi mu się zachwycanie świata widowiskami akcji, zaskoczy tych, którzy postrzegają go tylko jako gwiazdora filmowego".

Kenneth Branagh twierdzi, że Tom Cruise to "niedoceniany" aktor

Gwiazdor "Hamleta", "Oppenheimera", "Dunkierki", "Wallalndera" i "Harry'ego Pottera", zdobywca Oscara za scenariusz do "Belfastu" stwierdził, że to, co Cruise zrobił z "Mission: Impossible" i "Top Gun: Maverick" jest "czymś wyjątkowym".

– To kinowa rozrywka z poważnym zamiarem dostarczenia widzom wspaniałych przeżyć. Ale Tom Cruise to niedoceniany aktor – przed którym rysuje się złota era aktorskich osiągnięć – stwierdził.

Branagh wspomniał też, że Cruise często spędzał wieczory w tradycyjnych brytyjskich pubach, gdzie cieszył się szacunkiem mieszkańców i spokojem. – Znajduje cichy kąt, chłonie atmosferę i zawsze zachowuje się uprzejmie, kiedy ktoś go rozpozna. Jest naturalnym śmieszkiem i po prostu uwielbia to, co robi – a ta radość jest zaraźliwa – podsumował.

Dodajmy, że zanim Cruise zachłysnął się widowiskami akcji i kaskaderką, nie stronił od "ambitniejszego" kina. Na koncie ma trzy aktorskie nominacje do Oscara: za "Urodzonego 4 lipca" (1989), "Jerry'ego Maguire'a" (1996) i "Magnolię" (1999). Grał też m.in. w "Wywiadzie z wampirem", "Ludziach honoru", "Rain Manie" czy "Vanilla Sky".

Tom Cruise z nagrodą w Wielkiej Brytanii

Wkład Cruise'a w rozwój brytyjskiego kina został właśnie doceniony – aktor otrzyma najwyższe wyróżnienie Brytyjskiego Instytutu Filmowego, BFI Fellowship.

Instytut uhonorował go za cztery dekady pracy w Wielkiej Brytanii, podczas których aktor przyczynił się do napływu milionów funtów do lokalnej gospodarki, realizując tam takie filmy jak "Legenda", "Oczy szeroko zamknięte" czy kolejne części "Mission: Impossible".

Tom Cruise skomentował wyróżnienie krótko. – To dla mnie prawdziwy zaszczyt. Kręcę filmy w Wielkiej Brytanii od ponad 40 lat i nie zamierzam przestawać – powiedział, cytowany przez Deadline.