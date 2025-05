"Zerwane rozmowy ws. debaty. Dwa sztaby uzgodniły, że dobrą formułą będzie bezpośrednia rozmowa dwóch kandydatów w 6 blokach tematycznych z moderatorem, który nie zadaje pytań. Pytania zadają sobie tylko kandydaci. Wszystko uzgodnione, nagle telefon do sztabu PiS i koniec rozmów. Tak to wygląda" – napisała Wioleta Paprocka w serwisie X.

Co z debatą w TVP przed II turą? Sztaby PiS i KO nagle zerwały rozmowy

Z ustaleń Onetu wynika natomiast, że sztab Karola Nawrockiego pierwotnie nie chciał się zgodzić na debatę współprowadzoną wyłącznie przez przedstawicieli TVP, TVN24 i Polsatu. "Sztabowcy kandydata PiS chcieli, by pytania zadawali również prowadzący delegowani przez: Telewizję Republikę, wPolsce.pl i Telewizję Trwam. Na takie rozwiązanie nie zgodziła się Telewizja Polska" – czytamy.

I wtedy – jak wynika z ustaleń Onetu – sztab Trzaskowskiego zaproponował, by pytania zadawali sobie nawzajem jedynie kandydaci. Wtedy debata, podzielona na sześć bloków tematycznych, miałaby być moderowana przez Joannę Dunikowską-Paź z TVP.

Po powrocie Kurzejewski miał stwierdzić, że nie ma zgody na jedną moderatorkę i miał zaproponować drugiego moderatora. Ale i w tym przypadku przedstawiciele Telewizji Polskiej mieli odmówić. Wówczas przedstawiciele Nawrockiego wrócili do pomysłu z pierwotną wersją, ale dodali, że tego samego dnia – tyle że o godz. 18:00 – odbędzie się debata w TV Republika.

W KO twierdzą, że to celowe działanie PiS, bo Trzaskowski raczej nie pojawi się w Republice, co później na debacie w TVP mógłby wykorzystać Karol Nawrocki. Rozmowy zostały zerwane i kolejne spotkanie w siedzibie TVP ma się odbyć we wtorek o godz. 12:00.