Magdalena Biejat wtedy powie, kogo poprze w II turze. Jest konkretna data

Na swoim wieczorze wyborczym kandydat KO wykonał też ruch w stronę lewicy i zapowiedział, że pierwszym projektem ustawy, który opuści Pałac Prezydencki, kiedy to on zostanie prezydentem, będzie liberalizacja aborcji. Obiecał ponadto likwidację funduszu kościelnego.

Do tej pory Magdalena Biejat (w wyborach uzyskała 4,23 proc., czyli 829 345 głosów), nie powiedziała jednak, czy poprze go w II turze. – Bardzo chętnie spotkam się z Rafałem Trzaskowskim i porozmawiam z nim o tym, co jest ważne dla wyborców lewicy – powiedziała kandydatka Nowej Lewicy w rozmowie z dziennikarzem TVN24 po ogłoszeniu sondażowych wyników. Dodała, że ona na pewno nie zagłosuje na Nawrockiego.