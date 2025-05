Lider partii Razem zdobył w pierwszej turze 4,84 proc. głosów. Zapowiedział jednak, że w drugiej turze nie poprze publicznie ani Rafała Trzaskowskiego, ani Karola Nawrockiego. Za ten ruch spotkał się z krytyką polityków, jak i użytkowników w sieci. Mimo to Zandberg nie zamierza zmieniać zdania.

Zandberg nie poprze nikogo w II turze

Zandberg wskazał, że to obywatele podejmą decyzję 1 czerwca. A wyborcy jego partii "chcą Polski sprawiedliwej społecznie i szacunku dla praw człowieka. Nie zgadzają się na głodzenie ochrony zdrowia, ani na odbieranie kobietom prawa do decydowania o sobie".

– Nie jesteśmy wasalem Platformy. Proponuję się z tym pogodzić. Wyborców Razem nie da się do niczego nakłonić szantażem czy histerycznymi nagłówkami – zaznaczył.

– My nadal traktujemy poważnie, to co półtora roku temu obiecaliśmy wyborcom. Dlatego jesteśmy w opozycji – powiedział na zakończenie.