Już wcześniej pojawiały się wzmianki o tym, że znana celebrytka mogła targnąć się na swoje życie. Tymczasem z najnowszych ustaleń Plejady wynika, że we wtorek (20 maja) w Zakładzie Medycy Sądowej odbyły się oględziny zwłok. – Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie poprzez zadzierzgnięcie, czyli samo powieszenie się. Nie ma innych śladów na ciele, które by wskazywały na jakikolwiek udział osób trzecich – przekazał w rozmowie z portalem prokurator Janusz Borucki.

Kim była Sonia Szklanowska?

Sonia Szklanowska miała zaledwie 25 lat. Szersza publiczność usłyszała o niej, gdy wzięła udział w 2. odsłonie randkowego formatu pt. "Hotel Paradise". Dotarła w nim aż do finału. Była wówczas w parze z Łukaszem Karpińskim. Ostatecznie para nie wygrała programu, zwycięzcami zostali Beata "Ata" Postek oraz Artur Sargsyan.

– Chcę uciec stąd. Wszystko wokół straciło sens. Widzę twój smutny wzrok. On nie sprawi, że cofnę się. Ja nie patrzę w tył, zamykam drzwi. To już nie mój dom. Wiem, że znajdę swój kąt, ale z dala od twoich rąk – śpiewała Szklanowska w piosence "To już nie mój dom".