Niemcy chcą wydawać więcej na obronę. Berlin ma plan

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius przedstawił wstępny plan osiągnięcia nowego celu NATO w zakresie wydatków na obronę. Jak wyjaśnił na marginesie spotkania UE w Brukseli, udział wydatków na obronę w niemieckim PKB ma wzrosnąć o 0,2 punktu procentowego rocznie w okresie od pięciu do siedmiu lat.

Z 2,1 proc. PKB w ubiegłym roku Niemcy mogą – zgodnie z tym planem – osiągnąć do 2032 roku wskaźnik 3,5 proc. PKB. Odpowiadałoby to celowi zaproponowanemu przez sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego dla tradycyjnych wydatków na obronność.

Jednak zgodnie z pomysłem Ruttego do wydatków tych powinny dojść wydatki związane z obronnością w wysokości 1,5 proc. PKB – na przykład na infrastrukturę, która może być wykorzystywana do celów wojskowych (np. linie kolejowe, mosty, rozbudowane porty). W Niemczech te wydatki mogłyby zostać sfinansowane przynajmniej częściowo ze specjalnego funduszu intrastrukturalnego uzgodnionego wiosną tego roku o wartości do 500 mld euro.