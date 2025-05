Nowe informacje ws. awantury w Sejmie. Prawniczka aktora "M jak miłość" zabrała głos

We wtorek wieczorem na terenie Hotelu Poselskiego doszło do incydentu. Jak twierdzi poseł Dariusz Matecki miał go pobić znany aktor Jacek K. Głos w sprawie zabrała prawniczka aktora.