Gdzie jest burza? Radar burz w Polsce – roi się od skupisk

Alerty IMGW 21 maja – żółty stopień zagrożenia burzami obowiązuje w województwach:

Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra.

Opole, Nysa, Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle.

Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Zgierz.

Częstochowa, Lubliniec, Tarnowskie Góry.

Poznań, Konin, Gniezno, Jarocin.

Żagań, Nowa Sól.

Płock, Ciechanów, Mława.

Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Włocławek.

Starogard Gdański, Malbork, Kwidzyn.

Olsztyn, Ostróda, Iława.

Oznacza to możliwość wystąpienia silnych opadów deszczu (do 25 mm), lokalnego gradu (do 3 cm średnicy) oraz porywów wiatru osiągających prędkość do 70 km/h.