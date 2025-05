Zgodnie z prognozą IMGW , we wtorek będzie pogodnie niemal w całym kraju. Większe zachmurzenie oraz opady deszczu mogą wystąpić na południu i wschodzie. W Sudetach możliwy opad do 20 mm, w Tatrach może spaść śnieg.

Temperatura wzrośnie – od około 14°C na Podhalu do 18–20°C w większości regionów, a na Nizinie Szczecińskiej i Ziemi Lubuskiej do 21–22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunku północno-zachodniego i zachodniego.

W nocy przewidywane jest małe zachmurzenie, jedynie na północnym wschodzie i nad ranem na zachodzie – umiarkowane. Na południu miejscami mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 400 m.

Temperatura minimalna wyniesie od 6°C na północnym wschodzie i miejscami na południu do 11°C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat może być chłodniej – od 0°C do 3°C, lokalnie z przymrozkami przy gruncie do -2°C.