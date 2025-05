Serwis TwojaPogoda informuje, że według długoterminowych prognoz do końca maja oraz w czerwcu nie przewiduje się znaczącej poprawy pogody. Choć lokalnie możliwe są cieplejsze dni z temperaturami sięgającymi 20°C, będą one przerywane przez nagłe i odczuwalne spadki temperatury.

Do końca maja możliwe są również przygruntowe przymrozki. Mogą one negatywnie wpływać na uprawy, co może skutkować mniejszą dostępnością niektórych warzyw i owoców, a w efekcie wzrostem cen.