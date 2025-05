"Nasz nowy dom" ujawnił nową członkinię ekipy

Na początku roku Polsat ogłosił casting do "Naszego nowego domu". "Zapraszamy wszystkich, dla których motywacją jest też po prostu czynienie dobra. Wszystkie ręce na pokład" – zachęcała do zgłoszeń Elżbieta Romanowska.

"Paulina, która wygrała casting do ekipy budowlanej do 'Naszego nowego domu', oficjalnie dołącza do ekipy! – czytamy. Na razie nie zdradzono, jaką dokładnie rolę będzie pełnić Paulina, ale wszystko wskazuje na to, że już wkrótce zobaczymy ją w akcji.