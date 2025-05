Wpadka w "Familiadzie". Ta odpowiedź na pytanie o zwierzęta przejdzie do historii

W jednym z najnowszych odcinków "Familiady" doszło do zabawnej wpadki. Padło wówczas pytanie o wymarłe gatunki zwierząt. Dwie pierwsze prawidłowe odpowiedzi szybko nasunęły się uczestnikom. Problem pojawił się przy trzeciej. To, co wymienił gracz z drużyny Kajakarzy, przejdzie do historii.