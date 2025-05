– Sławomir Mentzen mnie zaprosił, więc idę po to, żeby po prostu spokojnie porozmawiać – powiedział Rafał Trzaskowski w rozmowie z Grzegorzem Kajdanowiczem. Zaznaczył przy tym, że "niczego w ciemno nie będzie podpisywał".

– Chcę porozmawiać o tych postulatach i - jak mniemam - również o innych kwestiach – dodał. Kandydat KO na prezydenta wskazał, z którym postulatem z listy Mentzena się nie zgadza. – Dla mnie ten postulat o tym, żeby Ukraina nigdy nie stała się częścią NATO, to jest coś, czego nie podpiszę – mówił.

Trzaskowski dodał, iż jest zdziwiony deklaracją Karola Nawrockiego , że ten chce go podpisać. Jak mówił prezydent Warszawy, jego kontrkandydat "przeczy polityce choćby prezydenta Kaczyńskiego, przeczy polityce prezydenta Dudy, niszczy ciągłość polskiej polityki zagranicznej".

Polityk przyznał również, że zgodził się na spotkanie ze Sławomirem Mentzenem, by pośrednio porozmawiać z jego wyborcami. Pytany o inne postulaty lidera Konfederacji, wskazał też te, które popiera. Chodzi o zakaz ograniczenia obrotu gotówkowego oraz zakaz wprowadzania nowych podatków.

– Nie mam z tym problemu, to PiS ma z tym problemem, wprowadził 22 nowe podatki. Myślę, że się dogadamy w większości tych kwestii, dlatego że Sławomir Mentzen, ta część wolnościowa (Konfederacji - red.) kocha wolność. Ja też kocham wolność i jestem gotów na ten temat rozmawiać – powiedział Rafał Trzaskowski.

Zapewnił on również, że nie pozwoli na wysłanie polskich żołnierzy do Ukrainy. – My zrobiliśmy znacznie więcej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo niż jakiekolwiek państwo inne Unii Europejskiej. Odpowiadamy za granicę i za całą flankę – powiedział kandydat KO na prezydenta. Dodał, że wojsko polskie musi pozostać w kraju, aby zabezpieczyć wschodnią flankę NATO.