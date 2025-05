Rossmann – promocja na perfumy EUPHORIA Calvina Kleina Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Rossmann – promocja na perfumy EUPHORIA Calvina Kleina

Dla porównania: jego regularna cena to 169,99 zł, a przez ostatnie tygodnie można go było dostać najtaniej za 124,99 zł. No właśnie – było, bo teraz jest jeszcze lepiej.

Euphoria od Calvina Kleina to coś więcej niż tylko perfumy. Od lat goszczą na listach bestsellerów i w perfumeryjnych rankingach popularności. Trudno się dziwić – flakon w kształcie kwitnącej orchidei skrywa kompozycję, obok której nie sposób przejść obojętnie.

Pierwsze nuty zapachowe to granat i daktyle. Potem w sercu perfum mamy czarną orchidee, kwiat lotosu i i magnolię champaca, które nadają egzotyki perfumom. Baza zapachu to mieszanka płynnej ambry, czarnego fiołka, drzewa mahoniowego i kremowych tonów – pasuje na wieczór, ale też świetnie sprawdzi się na co dzień.

Jedne z ulubionych perfum Polek

Polki cenią go za trwałość, elegancję i uniwersalność. Nic więc dziwnego, że na forach i w komentarzach często pojawia się stwierdzenie, że to "perfumy, do których zawsze się wraca".

Jeśli więc jeszcze nie miałaś okazji poznać Euphorii, albo właśnie kończy ci się flakon, teraz jest dobry moment, by zrobić zapachowy zapas. Za niecałe 100 zł naprawdę trudno o coś równie ciekawego.

Promocja dostępna jest w drogeriach Rossmann i online – ale uwaga, takie okazje rozchodzą się szybko, więc nie zwlekaj z zakupem!

