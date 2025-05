O bagażu podręcznym zwłaszcza w Ryanairze piszemy bardzo często. Przewoźnik wyjaśnił niedawno, że zmienił swoje sizery na bagaże. Teraz te, które wyraźnie przekraczają naklejoną tam taśmę, są za duże. Dlatego trzeba za nie dodatkowo dopłacać. Jednak czy ta opłata jest w ogóle legalna? Przedstawiciele organizacji konsumenckich z 12 krajów nie są co do tego pewne.

Polacy wraz z innymi skarżą się na bagaż w Ryanairze i sześciu innych liniach lotniczych

Jak informuje "Business Insider" zgodnie z prawem Unii Europejskiej, każdy pasażer ma prawo do posiadania bagażu podręcznego. Przepisy nie precyzują jednak, jak duży może być to bagaż. Znajduje się tam jedynie zapis, że ma on mieć "rozsądne wymagania dotyczące wagi, rozmiarów i bezpieczeństwa".