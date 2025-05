Na lotniskach w całej Europie Ryanair bardzo dokładnie sprawdza bagaże podręczne , co oburza pasażerów. Nawet niewielkie przekroczenie oznacza dopłatę w wysokości nawet ponad 300 zł. Niektórzy zaczęli sugerować, że sizery są mniejsze od dopuszczalnego rozmiaru bagażu. Teraz jednak przewoźnik wyjaśnia całą sytuację.

Nowe sizery od Ryanaira. Pojawiła się na nich taśma, która budzi wątpliwości

– Nasz sizer do bagażu jest większy niż minimalny dozwolony rozmiar. W tym roku zmieniamy oznaczenia rozmiaru bagażu – wprowadzamy graficzne wskazanie faktycznie dozwolonych wymiarów, które są mniejsze niż dotychczasowe skrzynki – wyjaśniał w rozmowie z naTemat prezes Ryanaira Michael O'Leary pod koniec lutego .

Od tego momentu wokół sizerów, czyli stojaków do mierzenia bagażu przewoźnika narosło bardzo dużo mitów. Wiele osób obawiało się, że przewoźnik wprowadzi stojaki na wzór tych używanych w Berlinie. Ostatecznie okazało się jednak, że zamiast nowego rodzaju miernika, Ryanair nakleił nową taśmę na już używane sizery.

Po tym, jak oklejono skrzynki, pojawiły się spekulacje, że teraz mierniki Ryanaira są mniejsze od dopuszczalnego rozmiaru. I właśnie do tych zarzutów w rozmowie z WP odniosła się Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE&Baltics w Ryanairze.

– Na sizerach pojawiły się taśmy, określające dopuszczalne rozmiary bagażu w zależności od taryfy. Co ważne, sama taśma jest trochę szersza niż nasze dopuszczalne wymiary. Jeżeli jakiś element bagażu wchodzi w obrys taśmy, to oznacza, że jest nieco większy niż dopuszczalny rozmiar, ale akceptowalny i nieobjęty dodatkową opłatą. Jeżeli jakiś fragment bagażu (rączka, kółka) nie tylko wchodzi na taśmę, ale wystaje poza nią, to oznacza, że bagaż już mocno przekracza dopuszczalne rozmiary z danej taryfy i wtedy jest nakładana opłata – wyjaśniła przedstawicielka Ryanaira.