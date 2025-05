– Jestem ze zwykłego blokowiska, gdańskich Siedlec. Tam oczywiście i grałem w kapsle i grałem w piłkę i bawiłem się w podchody, i w chowanego. Więc to było takie standardowe dzieciństwo lat 90. na jednym z blokowisk – stwierdził w czwartek Karol Nawrocki.

Mentzen zapytał Nawrockiego o walki na "ustawkach" kiboli

– Ja bym chciał pana poznać, jako człowieka z krwi i kości. Pan powiedział, że na ustawki jeździł. Jak byłem nastolatkiem, to chodziłem na mecze, ale w ustawkach nigdy nie brałem udziału. (...) Gdyby pan o tym opowiedział, jestem przekonany, że trafiłby pan dużo bardziej do młodszych ludzi – chciał dowiedzieć się więcej Sławomir Mentzen.

– Jeśli chodzi o formy walki w ogóle szlachetnej, męskiej walki wręcz, to w moim życiu tego było dużo – odpowiedział mu Nawrocki, dodając, że przez wiele lat boksował jako zawodnik gdańskiego Stoczniowca.

Co ważne, wedle Plejada.pl Nawrocki ma na plecach tatuaże związane z Lechią Gdańsk . Zresztą jego związki z grupami kibicowskimi Lechii nie są tajemnicą.

"W kontekście jego związków z klubem już wcześniej pojawiała się nazwa ChWM – Chuligani Wolnego Miasta (grupa kibicowska związana z Lechią Gdańsk). To właśnie oni, jak twierdzą niektórzy, stanowią kopalnię wiedzy o młodzieńczych latach polityka" – napisał serwis.

Przy okazji przypomnimy, że Sławomir Mentzen w wyborach (I turze) znalazł się na trzecim miejscu, uzyskując 2 902 287 głosów, czyli 14,8 proc. To także o te głosy w II turze będą walczyć Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

Mentzen spotka się też z Trzaskowskim

Dodajmy też, że w sobotę Mentzen spotka się z Rafałem Trzaskowskim . – Skoro wyborcy Sławomira Mentzena odrzucili PiS i również są w kontrze do tego klinczu, który widzimy dzisiaj na polskiej scenie politycznej. Ja też mam go często dosyć. Oni oczekują nowej polityki, więc mam nadzieję, że oni oczekują przede wszystkim współpracy – powiedział w środę Trzaskowski w "Faktach po faktach" TVN24.

– Oczekują tego, żeby właśnie ze Sławomirem Mentzenem prezydent RP rozmawiał, żeby szukał u konkurentów tego, co łączy, a nie tego, co dzieli i oczekują kogoś, kto będzie jednak budował współpracę i zapewni spokój, harmonijne współdziałanie i bezpieczeństwo. A nie kogoś, kto będzie tylko i wyłącznie szukał okazji do zwady, zaczepki i awantury – padło.