Na początku Sławomir Mentzen powitał widzów największych telewizji, które zdecydowały się na retransmisję sygnału z kanału niedawnego kandydata Konfederacji. Potem poprosił Karola Nawrockiego o szczere odpowiedzi. Postawił też warunek: chodziło o to, by w ogóle nie mówić o Rafale Trzaskowskim. Ich rozmowa ma się odbyć za dwa dni, Mentzen chciał, by Nawrocki mówił o sobie, a nie o innych.