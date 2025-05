– Ja bym chciał pana poznać, jako człowieka z krwi i kości. Pan powiedział, że na ustawki jeździł. Jak byłem nastolatkiem, to chodziłem na mecze, ale w ustawkach nigdy nie brałem udziału. (...) Gdyby pan o tym opowiedział, jestem przekonany, że trafiłby pan dużo bardziej do młodszych ludzi – chciał dowiedzieć się więcej Sławomir Mentzen.

Nawrocki i ustawki kiboli

– Jeśli chodzi o sportowe emocje, czy to walka 1 na 1 w ringu bokserskim, czy 3 na 3 lub w jakichś większych liczbach, to towarzyszą temu te same emocje, bo to jest walka sportowa – stwierdził Nawrocki.