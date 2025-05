Cena biletów na koncert Zawiałow

"Kochani, 7 września zagramy na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie! Jak już dobrze wiecie – będzie to jedyny koncert w tym roku. W kolejnym – 2026 roku – nie będzie już żadnego koncertu. Znikam sobie na dłużej (egzamin na prawko coraz bliżej)" – wyjaśniła ostatnio Daria Zawiałow w poście w mediach społecznościowych.

– Sukces 'Dziewczyny Pop' na każdej możliwej płaszczyźnie rozgrzał w moich słuchaczach poczucie, że piosenki z tej płyty powinny wybrzmieć na stadionie. To bardzo nobilitujące, ale mimo wszystko uważam, że jeszcze na to odrobinę za wcześnie. Chcę jednak dać fanom namiastkę spektakularnego, wielkoformatowego show. Ale skrojonego na ten moment, na moje wyobrażenie i moją skalę. Długo zastanawiałam się, jak to zrobić, aż w końcu decydowałam się przekornie zaśpiewać... pod, a nie na PGE Narodowym – zwierzyła się w materiale promocyjnym Zawiałow.