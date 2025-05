ZUS ostrzega przed falą wyłudzeń. Grozi 8 lat więzienia

Miliony złotych znikają z kont

Każdy może być ofiarą

Nie trzeba być przestępcą, żeby paść ofiarą. Wystarczy jedno kliknięcie – w e-mail z fałszywym linkiem, w SMS-a z "pilną wiadomością od ZUS", w wiadomość na Messengerze z załącznikiem. Zainfekowany plik może przejąć twoje dane logowania do banku, zablokować dostęp do systemu i narazić cię na ogromne straty finansowe.

Co gorsza, jeśli oszuści wykorzystają twoje dane do wyłudzenia świadczeń, to ty możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności, dopóki nie udowodnisz, że padłeś ofiarą ataku! Prawo traktuje wyłudzenia jako przestępstwo ścigane z urzędu – a to oznacza poważne konsekwencje.