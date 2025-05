20 maja upływa termin rozliczenia składek w ZUS za 2024 roku. Kto musi to zrobić i co? Fot. Bartlomiej Magierowski/East News

ZUS na swojej stronie przypomina, że obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej spoczywa na przedsiębiorcach, którzy w zeszłym roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu, a ich działalność była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym.

20 maja upływa termin rozliczenia składek w ZUS za 2024 roku. Co trzeba zrobić?

Podstawą do wyliczenia składki są faktyczne przychody lub dochody uzyskane w 2024 r., w zależności od wybranej formy opodatkowania. Dzięki temu mechanizmowi możliwe jest wyrównanie ewentualnych niedopłat lub stwierdzenie nadpłaty.

Roczne rozliczenie należy wykazać w dokumencie rozliczeniowym składanym za kwiecień 2025 roku:

ZUS DRA – jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i opłacasz składki wyłącznie za siebie. ZUS RCA – jeśli oprócz siebie opłacasz składki również za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).

W dokumencie należy wypełnić specjalny blok zatytułowany "Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne". W formularzu ZUS DRA jest to blok XII, a w ZUS RCA – blok III.F. Dane do wyliczenia rocznej składki wykazuje się odrębnie dla każdej formy opodatkowania, jeśli w ciągu roku stosowano więcej niż jedną.

Dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2025 r. wraz z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej za 2024 r. można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Przedsiębiorcy składający dokumenty w wersji papierowej mogą skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie internetowej ZUS, który pomoże w obliczeniu rocznej podstawy wymiaru i składki.

Zwrot lub dopłata. Kiedy dostaniemy pieniądze od ZUS, a kiedy trzeba będzie dopłacić?

Termin 20 maja 2025 roku jest ostateczny nie tylko na złożenie dokumentów, ale również na opłacenie należnych składek za kwiecień 2025 r. wraz z ewentualną dopłatą wynikającą z rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że zapłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne jest:

wyższa niż ustalona (nadpłata) , to będzie ci przysługiwał jej zwrot – chyba że masz zaległości z tytułu składek lub pobrałeś nienależnie świadczenie z ubezpieczenia społecznego, niższa niż ustalona (niedopłata) , to musisz dopłacić różnicę wraz ze składką za kwiecień 2025 r., czyli do 20 maja 2025 r.

Warto pamiętać, że dokumenty korygujące wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2024 r. można złożyć najpóźniej do dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty lub do 1 lipca 2025 r., jeśli wniosek o zwrot nie jest składany.

Jeśli przysługuje nam zwrot, to musimy złożyć wniosek (RZS-R) przez PUE/eZUS, w którym podajemy m.in. nasz numer konta. Na to mamy z kolei czas do 2 czerwca 2025 r.

"Zwrot nadpłaty składki otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku, najpóźniej do 1 sierpnia 2025 r. Jeśli nie złożysz wniosku o zwrot, ZUS rozliczy nadpłatę na Twoim koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku" – informuje ZUS.

W razie wątpliwości pomoc i informacje można uzyskać w czasie e-wizyty w ZUS, telefonicznie w Centrum Kontaktu Klientów (22 560 16 00) lub bezpośrednio u doradcy płatnika w placówce ZUS.

