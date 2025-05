Fot. IMAGO/Michael Bihlmayer/Imago Stock and People/East News

Po intensywnych poszukiwaniach w całych Niemczech policja zatrzymała w Berlinie 13-latka podejrzanego o zaatakowanie nożem 12-letniego kolegi. Poszukiwania z udziałem psów tropiących i helikopterów trwały ponad 24 godziny. Policja opublikowała zdjęcie chłopca i apelowała o wskazówki pomocne w jego ujęciu. Ostatecznie odnaleziono chłopca w Berlinie-Spandau, ten samej dzielnicy, w której doszło do ataku.

Atak w szatni

Incydent miał miejsce w czwartkowe przedpołudnie, 22 maja, w jednej z berlińskich szkół podstawowych. 13-latek zaatakował młodszego kolegę w szatni sali gimnastycznej, po czym zbiegł. Zaatakowany chłopiec musiał być operowany. Jego stan jest już stabilny. Na razie nie wiadomo, co było motywem ataku w szatni. Jak podaje niemiecka agencja prasowa DPA, matka jednego z chłopców, który był świadkiem zdarzenia, mówiła, że nic nie wskazywało na jakieś poprzedzające zdarzenie. Wiadomo jednak, że napastnik i ofiara nie przepadali za sobą.

Nie stanie przed sądem

Podejrzany o atak nastolatek przebywa w areszcie policyjnym i ma zostać przewieziony do ośrodka psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży – przekazał rzecznik policji.

Drugi atak tego samego dnia

Tego samego dnia po południu doszło do podobnego ataku w Remscheid na zachodzie Niemiec. W centrum miasta wywiązała się sprzeczka między 11-letnim chłopcem i jego 13-letnim kolegą. Obaj znali się ze szkoły. 11-latek ugodził kolegę nożem kuchennym w nogę, a potem zbiegł.

Ranny kolega po krótkim pobycie w szpitalu został zwolniony do domu. Obrażenia były niewielkie – poinformował rzecznik miejscowej policji. Napastnik jeszcze tego samego dnia został ujęty przez policję i przekazany swoim opiekunom.

Obniżyć wiek odpowiedzialności karnej

Również ten nastolatek – ze względu na swój wiek – nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Policja prowadzi jednak dochodzenie, a sprawa zostanie później przekazana do prokuratury. Urząd ds. młodzieży zdecyduje o podjęciu dalszych działań, może to być m.in. pobyt w placówce opiekuńczej. Policja może wydać jedynie zalecenia dotyczące odpowiednich środków.