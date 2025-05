Krzysztof Ciecióra, poseł klubu PiS. To on miał stanąć między Dariuszem Mateckim a napastnikiem, który pojawił się w hotelu poselskim na zaproszenie byłego posła PiS Zbigniewa Girzyńskiego. edytowana fot. Adam Burakowski/East News

Dariusz Matecki twierdzi, że został pociągnięty za krawat, gdy spokojnie jadł zupę w hotelu poselskim. Następnie między nim a agresywnym mężczyzną, który według jego relacji miał głośno podzielić się bardzo nieparlamentarną oceną Zbigniewa Ziobry, stanął kolega z klubu PiS, Krzysztof Ciecióra. Pięść napastnika trafiła więc w twarz Ciecióry.

Szybko okazało się, że w związku z incydentem na terenie Sejmu zatrzymano aktora Jacka K., którego telewidzowie znają m.in. z seriali "M jak miłość" czy "Ojciec Mateusz". Jacek K. jest także głosem filmowego Herkulesa, a także Freda z kreskówek "Scooby Doo". Występuje też w teatrze. – Chciał pobić Darka Mateckiego. Ja stanąłem naprzeciw, przyjąłem ciosy – relacjonuje poseł Ciecióra.

Skandal w Sejmie. Napastnik wszedł dzięki byłemu posłowi PiS

Poseł Ciecióra podobnie jak Matecki nie kryje irytacji słowami marszałka Szymona Hołowni, który wcześniej stwierdził, że zaczęło się od bójki między posłami PiS, w którą włączył się jeden z ich gości. Były wiceminister podkreśla, że napastnikiem była osoba z zewnątrz. Jego zdaniem nie ma znaczenia, że mężczyzna, który go uderzył, wszedł na teren Sejmu dzięki byłemu posłowi PiS Zbigniewowi Girzyńskiemu.

– To nie jest ważne, czy było zaproszenie – stwierdził poseł Ciecióra w rozmowie z "Faktem". Marszałek Szymon Hołownia powiedział z kolei, że "to nie jest pierwsza taka sytuacja z udziałem posłów PiS w ostatnim czasie na terenie hotelu poselskiego". Marszałek Sejmu zamierza zaprosić na spotkanie Mariusza Błaszczaka, przewodniczącego klubu PiS, by omówić tę sprawę.

– Jestem marszałkiem Sejmu, a nie kierownikiem internatu z krnąbrną młodzieżą. Jeżeli ktoś chce rozwiązywać swoje ambicjonalne sprawy albo dyskutować w taki, a nie inny sposób, niech sobie idzie gdzieś na miasto. W Sejmie do takich rzeczy nie będziemy dopuszczać – dodał Hołownia.

Kim jest Krzysztof Ciecióra? To on obronił Mateckiego

Krzysztof Ciecióra (ur. 1989) to poseł Prawa i Sprawiedliwości. Swoją karierę polityczną związał z Porozumieniem – był doradcą ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz wicepremiera Jarosława Gowina. Gdy Porozumienie odeszło z rządu PiS, Ciecióra odszedł z Porozumienia. Wkrótce później został wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi (2021-2023) w rządzie Mateusza Morawieckiego. Jest synem posła na Sejm II kadencji, Jacka Ciecióry (PSL).

Kim jest Zbigniew Girzyński? To on załatwił wejście do Sejmu aktorowi Jackowi K.

Zbigniew Girzyński (ur. 1973) był posłem przez cztery kadencje. Ostatni raz – bez powodzenia – kandydował do Sejmu z listy PiS w 2023 roku. Był członkiem partii Jarosława Kaczyńskiego w latach 2019-2021, a wcześniej 2001-2014. i Jest historykiem i profesorem uczelni na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.