"Dla mnie to jest nie do pomyślenia, że idziesz na najważniejszą debatę w życiu i… Dajesz się złapać na dziwnym geście, po którym zrobią z ciebie narkomana, bo nie możesz wytrzymać dwóch godzin (KN). Pytany o związki partnerskie mówisz o swojej relacji z panem Jerzym (KN). Rozjeżdża cię Demagog, bo co zdanie to kulą w płot i nawet sam prosisz wprost Demagoga o weryfikację i ją przegrywasz (RT). Wystawiasz raz za razem przeciwnikowi do pustej bramki (RT). No nie jest to starcie Leo Messiego z Cristiano Ronaldo" – napisał w poście na platformie X Stanowski.