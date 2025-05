Alfabet Nawrockiego. Oto co od A do Z podpowiada o nim Google Fot. Adam Burakowski/East News

A jak afery, czyli pierwsze, co wyskakuje po wpisaniu "Karol Nawrocki A..."

Owszem, jest ich trochę i w poniższym tekście przytoczymy je bardziej szczegółowo.

A jak apartament

Przez pół roku (w okresie od października 2020 roku do kwietnia 2021 roku z przerwami) miał zajmować za darmo apartament deluxe nr 78 należący do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Aferę w styczniu ujawniła "Gazeta Wyborcza". – To największy, dwupoziomowy apartament w najwyższym standardzie. Jego powierzchnia wynosi 116 metrów kwadratowych – mówił w wywiadzie z naTemat.pl prof. Paweł Machcewicz, współtwórca i pierwszy dyrektor Muzeum II WŚ.

Sprawą od trzech miesięcy zajmuje się prokuratura w Gdańsku. – Śledztwo jest w toku. Gromadzimy materiał dowodowy. Analizowane są regulaminy i wewnętrzne przepisy Muzeum II Wojny Światowej. Zostali przesłuchanie też świadkowie – usłyszał Onet na początku maja.

B jak Batyr

Tadeusz Batyr – to pseudonim Nawrockiego, pod którym napisał wydaną w 2018 roku biografię ojca chrzestnego trójmiejskiej mafii Nikodema "Nikosia" Skotarczaka.

B jak boks

Pasja lat młodości. "Były bokser amator" – mówił o sobie. W jednym ze spotów wyborczych jego wuj i dawny trener mówi: "Karol zaczął przychodzić jako mały chłopiec. Był odważny, nie bał się wymiany ciosów. Miał ten charakter do boksu. (...) To jest tak, jak w polityce – trzeba wiedzieć, jak z ludźmi rozmawiać. Karola ten boks łączył z polityką".

B jak bramkarz

Czasy studenckie, trójmiejskie dyskoteki. Tu pracował. – A jak wiadomo, lokale są często takim miejscem zbornym miejskiej przestępczości – stwierdził na archiwalnym nagraniu.

C jak Chelsea

Plejada twierdzi, że przed laty miał wytatuować sobie na klatce piersiowej gigantyczny herb klubu Chelsea. "Przedstawia on ceremonialnego lwa trzymającego berło. Tatuaż jest na tyle duży, że na dawnych zdjęciach wystaje Nawrockiemu spod koszulek" – czytamy. Dziennikarze Plejady dodają, że kibice Chelsea, znani jako "Łowcy Głów" przez lata byli symbolem stadionowego chuligaństwa.

D jak dres

Tak Polska poznała go na przełomie 2024/ 2025 roku. Nawrocki biega, wrzuca do sieci nagrania z joggingu. Innym razem chwali sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha, który podczas wizyty w Warszawie biega w szarym dresie. I przy okazji sugeruje wyższość dresu nad odzieżą termiczną.

"Dr Dres na prezydenta?" – pyta TOK FM. Gdy Nawrocki zaczyna forsował inny wizerunek, Jacek Nizinkiewicz z "Rz" ogłasza w styczniu: "Karol Nawrocki zrzuca dres i wchodzi na terytorium Konfederacji.

D jak DPS

Miejsce w Gdańsku, do którego trafił 80-letni, schorowany, pan Jerzy, od którego Nawrocki nabył 28-metrową kawalerkę. Jak ujawnił Onet, Nawrocki miał się nim opiekować, w zamian pan Jerzy przekazał mieszkanie Nawrockiemu.

E jak emerytury

Powtarza, że jako prezydent nie dopuści do podniesienia wieku emerytalnego i będzie "bronił świadczeń społecznych". Ostatnio w Toruniu: – Nigdy nie pozwolę na podniesienie wieku emerytalnego ani dla kobiet, ani dla mężczyzn. Będę strażnikiem trzynastej i czternastej emerytury oraz wszystkich zdobyczy socjalnych rządu Zjednoczonej Prawicy.

F jak forma

Nagranie z siłowni. Film z biegania. Nawrocki skacze na skakance, robi pompki, podciąga się. "A wy ile wyciskacie?" – pyta na jednym z nagrań. Lubi to pokazywać.

Pochwalił się nawet jak biegał w Waszyngtonie.

G jak gangsterzy

"Zadawał się z gangsterem, popiera go PiS", "Miał poręczyć za neonazistę", "Gangster i neonazista łączony z Nawrockim", "Wiemy, za co został zatrzymany gangster "Olo" z raportu o Karolu Nawrockim" – to tylko niektóre tytuły, które pojawiały się w czasie kampanii wyborczej o dawnych znajomościach Nawrockiego.

Kilkukrotnie był łączony z osobami z półświatka przestępczego i neonazistowskiego. Media donosiły o kontaktach m.in. z: Olgierdem L. ("Olo").

H jak Hawaje

Symbol podróży Nawrockiego, gdy był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (2017-2021). Odbył wtedy ponad 20 delegacji, był m.in. w Australii, Nowej Zelandii, Egipcie, USA i na Hawajach, a także w Chinach, Japonii, odwiedził też sporo miast Europy. W czasach gdy kierował gdańskim muzeum, jego podróże – jak ujawniła "Gazeta Wyborcza" – kosztowały podatników ponad 463 tys. zł.

Z kolei jako szef IPN dwiedził praktycznie wszystkie kontynenty. Koszt tych wyjazdów: ponad 326 tys. zł. – Czy wy myślicie, że wszystkie wyjazdy zagraniczne to są wycieczki? Nie, ja ciężko pracowałem dla Polski – odpowiedział na to Nawrocki.

I jak IPN

Od 2021 roku stał na czele IPN. Trafił tam z Muzeum II Wojny Światowej, którym kierował od 2017 roku. "Zamienili wybitnego historyka na speca od boksu, żołnierzy wyklętych i piłki nożnej" – grzmiały media, gdy został dyrektorem muzeum.

– Przyjął stanowisko dyrektora Muzeum II Wojny Światowej po usunięciu twórcy muzeum, prof. Pawła Machcewicza. To było nieeleganckie. Jako dyrektor dał się poznać, zmieniając wystawę główną w muzeum – tak kojarzył go prof. Janusz Rachoń, były rektor Politechniki Gdańskiej.

Gdy jesienią 2024 roku jego nazwisko zaczęło krążyć wśród potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta, nawet w PiS nie wszyscy dobrze go znali.

J jak "je kiełbasę"

To nagranie w lutym stało się hitem internetu. Pochodzi z zakładów mięsnych w Krzeszycach w woj. lubuskim. Widać na nim, jak Nawrocki je kiełbasę. I słychać, jak mówi: "Pycha".

Tego dnia przypadała jednak trzecia rocznica wybuchu wojny w Ukrainie. Niektórzy nie zostawili na nim suchej nitki. "Karol Nawrocki miał wczoraj czas na kiełbasę wyborczą, jednak nie znalazł go na choćby jedno zdanie o trzeciej rocznicy agresji Rosji na Ukrainę" – oburzał się poseł PO Patryk Jaskulski.

"Polacy oczekują poważnej dyskusji o bezpieczeństwie, a nie filmu z wizyty w masarni" – kpił senator Krzysztof Kwiatkowski.

K jak kibol

Ponieważ boks, sporty walki i piłka nożna to jego życie, o którym lubi wspominać, są też kibice. W styczniu spotkał się z nimi na Jasnej Górze, przy okazji 17. Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców. To tam kibice skandowali: "Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę!". Prezes IPN nie zareagował na te okrzyki, a jedynie się uśmiechał.

Teraz Sławomir Mentzen wprost zapytał go o wyjazdy na ustawki kiboli. Kandydat PiS nie zaprzeczył wprost, że brał udział w takich wydarzeniach, zamiast tego skierował rozmowę na temat swojej pasji do boksu i sportów walki.

L jak Lechia

Klub piłkarski, któremu Nawrocki kibicuje. – Jesteśmy wiernymi kibicami Lechii Gdańsk, na dobre i na złe – opowiadał naTemat Piotr Gierszewski, gdański radny PiS. Mówił, że razem bywali na meczach piłki nożnej. I zawsze, gdy się spotykają, witają się w specyficzny dla kibiców Lechii sposób. Piotr Gierszewski otrzymał też od Nawrockiego szczególną czapkę Lechii Gdańsk i poczuł się tym wyjątkowo wyróżniony.

Nawrocki jest współauotorem książki "Wielka Lechia Moich Marzeń" z 2015 roku.

Ł jak Łódź

Tu, w Hali Expo, 27 kwietnia odbyła się ogólnopolska konwencja "kandydata obywatelskiego" – z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy. To tu Duda krzyczał ze sceny: – Te wybory są zagrożone przez matactwa, cynizm i draństwo tej drugiej strony. Dlatego musicie iść i mobilizować! Chodzi o to, żeby 10 mln ludzi poszło i zagłosowało na Karola Nawrockiego.

– Ja, Andrzej Duda, mający takie samo prawo wyborcze tak jak i wy, zagłosuję na Karola Nawrockiego – usłyszała Polska.

M jak mieszkanie

Tu można by napisać całą epopeję wokół kawalerki nabytej od pana Jerzego, tłumaczeń Nawrockiego, chaosu w sztabie PiS i odwrócenia przez nich narracji, by uderzyć w Rafała Trzaskowskiego. Sprawę na początku maja ujawnił Onet. Potem opiekunka pana Jerzego ujawniła w rozmowie z portalem dramatyczne okoliczności, w jakich żył mężczyzna, którego mieszkanie przejął Karol Nawrocki.

N jak Nikoś

Gangster, o którym Nawrocki pod pseudonimem Tadeusz Batyr napisał jego biografię "Spowiedź Nikosia zza grobu". – Karol Nawrocki nie należy do ludzi honorowych, więc ani przed publikacją, ani po publikacji, nie kontaktował się ze mną, chociaż wiedział, że tego kontaktu szukam poprzez jego wydawnictwo i bliskich znajomych – powiedziała w rozmowie z Łukaszem Grzegorczykiem Edyta Skotarczyk, żona Nikodema Skotarczaka.

O jak ochroniarz

– Byłem ochroniarzem w sopockim Grand Hotelu, gdzie dbałem o bezpieczeństwo. Doświadczenia miłe i niemiłe. Mieliśmy wielu złych gości, wśród nich był wtedy Władimir Putin – opowiadał w Kanale Zero o swoich studenckich czasach.

P jak program wyborczy

Oto jego niektóre punkty, cytujemy za stroną Karola Nawrockiego:

"Nie pozwolę na podwyżki podatków, które uderzają w zwykłych obywateli. Pierwszego dnia mojej prezydentury złożę projekt obniżenia VAT do 22 proc. oraz pakiet zmian podatkowych, które dadzą realne wsparcie rodzinom i przedsiębiorcom".

"Nie zgodzę się na decyzje, które osłabiają Polskę i odbierają nam suwerenność. Nasze granice muszą być bezpieczne, dlatego sprzeciwiam się Paktowi Migracyjnemu i będę dążył do wzmocnienia polskiej armii".

Albo: "Doprowadzę do wypowiedzenia szkodliwego dla naszego rozwoju Zielonego Ładu, który dał naszej Ojczyźnie jedynie drożyznę i osłabił naszą gospodarkę".

Nawrocki obiecał też Nawrocki obiecał też zwolnienie z PIT dla rodziców dwojga lub więcej dzieci.

R jak Rosja

Nawrockiego poparł skrajnie prawicowy kandydat na prezydenta Rumunii. George Simion, który ostatecznie przegrał wybory, przyjechał nawet do Polski i uczestniczył w jego wiecu w Zabrzu.

"Rosja się cieszy. Nawrocki i jego prorosyjski rumuński odpowiednik George Simion na jednej scenie pięć dni przed wyborami prezydenckimi w Polsce i Rumunii. Wszystko jasne" – zareagował na to premier Donald Tusk.

Wiceszef MON Paweł Zalewski stwierdził właśnie w radiowej Trójce: – Rosja stawia w tych wyborach na Karola Nawrockiego. Ten polityk wypowiada się przeciwko UE i jedności Zachodu. Celem Rosji jest zniszczenie tej jedności. Z Karolem Nawrockim będzie to łatwiej zrealizować.

S jak szczepienia

Jedna ze spraw, która jak stwierdził Nawrocki, różni go od PiS. – Jestem przeciwko przymusowym szczepieniom. Mówię to przez całą kampanię wyborczą. Z wyłączeniem oczywiście tych chorób, które grożą dewastacji całej populacji – powtórzył ostatnio.

Raz przy okazji szczepień zaliczył głośną wpadkę, gdy pomylił nazwę choroby "polio". – Znamy przypadek szczepień na palio i choroby Heinego-Mediny – usłyszała Polska.

Ś jak "Śledziu"

To neonazista Grzegorz Horodko i jego pseudonim. Jak podała "Rzeczpospolita", Nawrocki w 2017 roku poręczył za niego, kiedy w Danii zatrzymała go policja. Nawrocki przekonuje, że poznał go w gdańskim Areszcie Śledczym, kiedy prowadził wykład jako pracownik IPN. "Sęk w tym, że – jak twierdzą władze aresztu i Służba Więzienna – nigdy takiego wykładu nie prowadził" – podał Onet.

T jak tatuaże

Na klatce piersiowej ma mieć herb Chelsea (patrz wyżej). A na plecach – jak twierdzi Plejada – tatuaże związane z Lechią Gdańsk, której kibicuje.

U jak "U Mentzena"

22 maja Nawrocki był gościem programu na żywo prowadzonego przez Sławomira Mentzena na YouTube. Takie samo zaproszenie otrzymał Rafał Trzaskowski, rozmowa z nim odbędzie się w sobotę.

Były już kandydat Konfederacji na prezydenta przepytywał Nawrockiego z jego poglądów, pytał m.in. o wizytę w USA i zdjęcie z Donaldem Trumpem, o "ustawki z kibolami", czy o Zielony Ład.

Nawrocki podpisał deklarację z postulatami Sławomira Mentzena, wyrażając poparcie dla kluczowych punktów jego programu.

W jak Wielki Bu

To kolejna historia z serii "dziwne" znajomości Nawrockiego". Politycy Koalicji Obywatelskiej przypomnieli o niej w jednym ze spotów wyborczych. – Niektórzy mówią o nim Buła, inni po prostu – Wielki Bu. To Patryk Masiak, skazany za porwanie kobiety, a prywatnie długoletni znajomy Karola Nawrockiego – słychać głos lektora na nagraniu.

Z jak Zimbabwe

Nawrocki był tam wiosną 2022 roku, jako szef IPN. To kolejny symbol jego podróży w tamtym czasu, z którego kpi szef MSZ. W lutym Radosław Sikorski napisał na X: "Ponieważ Wysoka Przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej poprosiła mnie o złożenia wizyty w Zimbabwe jako Prezydencja chciałbym niniejszym zapytać prezesa Nawrockiego jakie polskie sprawy można tam przy okazji załatwić".

Teraz kpi, w nowym starciu z IPN kpi:"Jeżeli, jak twierdzi rzecznik IPN, Instytut odpowiada tylko za groby w Polsce, to co prezes Karol Nawrocki robił w Zimbabwe, gdzie przypisywał sobie zasługi innych?".

: