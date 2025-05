Nawrocki zrobi test na narkotyki. Zaprasza Trzaskowskiego

Karol Nawrocki chce wykonać testy na obecność substancji, w tym narkotyków i zaprasza do tego również Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery, jaką wywołał gest kandydata PiS z debaty prezydenckiej. Nawrocki w pewnym momencie na wizji coś "wziął". Wywołało to spekulacje na temat przyjmowania narkotyków. Sam zainteresowany najpierw tłumaczył, że była to guma. Okazało się, że to saszetka nikotynowa.